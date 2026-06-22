Tragedia a Lauro, bimbo di dieci anni travolto e sbalzato in una cunetta: muore sul colpo

LAURO- Una vera e propria tragedia costata la vita ad un bimbo di poco più di dieci anni. Il bambino, che viaggiava su un minicross per cause ancora in corso di accertamento e’ stato colpito in pieno de una Jeep in uno dei tornanti di Via Circuito, la strada che collega Lauro a Moschiano. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e il 118 e gli agenti del Commissariato di Lauro. Le condizioni del bimbo sono apparse subito gravi e si e richiesto anche l invio di un’eliambulanza. Purtroppo il suo cuore ha smesso di battere e non c’è stato nulla da fare. Si attende l’arrivo del medico legale. Sul posto sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri

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