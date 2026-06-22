Lauro, il bimbo travolto davanti agli occhi del papà: indagine sulla dinamica dell’ incidente

LAURO- Hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti e hanno sperato che il cuoricino del bimbo di dieci anni originario di Moschiano tornasse a battere, mentre un eliambulanza era già pronta a raggiungere la vicina Quindici per trasportare d’urgenza il bambino in ospedale. Ma non c’è stato nulla da fare. Tutto mentre decine di persone, sopraggiunte e residenti nella zona speravano in un miracolo. Quello che purtroppo non c’è stato. Qualche minuto dopo, a coprire il corpicino un telo isotermico di emergenza, quelli gialli che usa il personale del 118. Le lacrime e lo strazio dei genitori, le urla della nonna e la commozione di tutti quelli che hanno dovuto assistere alle fasi immediatamente successive all’incidente e al decesso. I rilievi da parte del medico legale incaricato dell’ esame esterno sono stati compiuti usando una coperta bianca per evitare che quel corpicino si potesse vedere dalla strada. Dopo qualche minuto, quando erano quasi le sedici, la salma del bambino e’ stata trasferita con una bara bianca presso il Reparto di Tanatologia del Moscati di Avellino, a disposione dell’Autorità Giudiziaria. L’intero Vallo di Lauro e’ sotto choc per la tragedia che ha coinvolto il bimbo.

L’INCIDENTE

La dinamica dell’incidente e’ in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Lauro e dei militari della Compagnia di Baiano. Quelllo che è certo e’ che il contatto tra la vettura e il minicross a bordo del quale viaggiava il piccolo, ha fatto sbalzare il bimbo nella cunetta alla destra della strada, un volo di diversi metri e un trauma fatale. Il minicross è rimasto in obliquo tra il guard rail e il terreno. Saranno decisive le testimonianze e le immagini della videosorveglianza attiva nella zona per stabilire cosa e’ avvenuto. Il bambino indossava il casco e davanti a lui c’era il suo papà in auto, che ha visto travolgere il bimbo davanti ai suoi occhi. Una tragedia nella tragedia per lui. Gli occupanti della vettura che ha avuto il contatto con il minicross, ancora sotto shock si sono fermati per allertare i soccorsi. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro