Montoro, nominata la Prof.ssa Giulia Perfetto Garante delle Persone con Disabilità del Comune

MONTORO – La Prof.ssa Giulia Perfetto è stata nominata Garante delle Persone con Disabilità del Comune di Montoro, assumendo un ruolo istituzionale di particolare rilevanza per la tutela dei diritti, la promozione dell’inclusione e il sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

«Accolgo questa nomina con profondo senso delle istituzioni e della responsabilità pubblica – dichiara la Prof.ssa Giulia Perfetto –. Considero questo incarico un importante riconoscimento ma, soprattutto, un impegno concreto al servizio della comunità. Ringrazio il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e l’intera Amministrazione per la fiducia accordatami».

La figura del Garante è chiamata a vigilare sulla piena attuazione dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo politiche orientate all’accessibilità, all’inclusione sociale e alle pari opportunità, favorendo il dialogo tra cittadini e istituzioni e rappresentando un punto di riferimento per le famiglie e le associazioni del territorio.

La Prof.ssa Perfetto metterà a disposizione dell’incarico l’esperienza maturata nel mondo accademico, scientifico e istituzionale, attraverso le attività svolte presso le scuole, l’Università degli Studi di Salerno e gli organismi provinciali, regionali ed europei nei quali opera.

«L’obiettivo – prosegue la neo Garante – sarà trasformare l’ascolto in azione, le esigenze in proposte e le criticità in opportunità di crescita sociale e civile, lavorando in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e con tutti gli attori del territorio».

Tra le priorità del mandato vi è anche la costruzione di una rete stabile di confronto e collaborazione tra i Garanti e le figure istituzionali operanti negli altri Comuni, con l’intento di rafforzare la rappresentanza delle istanze territoriali ai livelli provinciali e regionali, favorendo la condivisione di buone pratiche e l’elaborazione di politiche sempre più efficaci.

«Fare rete significa aumentare la capacità di incidere concretamente sulle politiche pubbliche e costruire risposte più adeguate ai bisogni delle persone. Lavorerò con determinazione affinché Montoro possa distinguersi come modello di inclusione, partecipazione e tutela dei diritti, nella convinzione che il grado di civiltà di una comunità si misuri dalla capacità di garantire a ciascuno pari dignità, autonomia e opportunità».

La Prof.ssa Perfetto conclude sottolineando come questo incarico rappresenti «non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso da affrontare con dedizione, rigore istituzionale e spirito di servizio, nell’interesse esclusivo delle persone e del territorio».