Tragedia durante gita a Sorrento: colta da malore muore 69enne irpina

Avrebbe dovuto essere una giornata serena, di svago per madre e figlia in gita con altri amici in una località bella quale Sorrento. Ed invece il destino ha voluto che proprio su quel bus turistico la madre, una donna di 69 anni di Atripalda, venisse colta da una malore perdendo la vita.

L’autista del pullman partito da Avellino ha immediatamente effettuato una fermata di emergenza per consentire i soccorsi lungo la statale sorrentina, all’altezza dell’uscita di Gragnano, tra le due gallerie Privati e Varano.

Purtroppo, i tentativi di rianimarla sono stati inutili. Il personale del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della paziente. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Sorrento che, su disposizione del magistrato di turno alla Procura di Torre Annunziata, hanno liberato la salma.