Avellino, arriva il primo punto stagionale: 0 a 0 con il Foggia al Partenio – Lombardi

Arriva il primo punto stagionale per i lupi. Questa la magra consolazione per la prima gara di Michele Pazienza sulla panchina dei lupi. Una gara che ha visto l’esordio di Rigione in campionato con. la maglia biancoverde e l’ingresso dal primo minuto di Armellino con Palmiero relegato in panchina.

Si capisce già dalla prime battute che non sarebbe stata una gara semplice per i lupi perchè il Foggia già dalle prime battute ha dimostarto di voler comandare il gioco concedendo solo ripartenze ai lupi. Il Foggia va più volte vicino al vantaggio ma l’imprecisione e una grande parata di Ghidotti fanno si che il tempo si chiude con il risultato di 0 a 0.

Nella ripèrese con l’ingresso in campo di Palmiero l’Avellino prende l’iniziativa e riesce ad intimorire i foggiani che indietreggiano il baricentro e subiscono qualche azione dei lupi che però non riescono a sfondare. Verso fine gara il Foggia esce di nuovo fuori e ha ben tre occasione per passare ma per fortuna dei lupi non si concretizzano. Ma è in pieno recupero che Patierno ha la palla dei tre punti ma l’attaccante biancoverde sbagli e grazia i pugliese.

Per l’Avellino un primo punto in classifica che fa morale. Ora i lupi dovranno affrontare nel turno infrasettimanale il Sorrento e poi domenica in casa con il Monopoli.