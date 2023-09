Altavilla dice “no” alla “Doc Campania” del vino attraverso un deliberato

Il comune di Altavilla Irpinia a sostegno delle produzioni tipiche locali, delibera contro la “Doc Campania” del vino, volontà espressa dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, a margine della presentazione della ricerca Nomisma “La Campania del Vino e il regional branding” per istituire una denominazione di origine controlla unica per tutta la Campania, così come in Sicilia.

La Giunta guidata dal Sindaco Mario Vanni, condividendo le preoccupazioni già espresse dal “Consorzio Tutela Vini Irpinia” ha inteso assumere una posizione netta sulla questione chiedendo all’Assessore Regionale di valutare le ricadute concrete rispetto all’istituzione di un brand “Campania DOC” e di attivare un confronto con il comparto del vino irpino che lavora da 30 anni per valorizzare le sue produzioni.

«Una eventuale “Doc Campania” – secondo il punto di vista degli amministratori di Altavilla – calata sul mondo del vino, alimenterà la confusione nei consumatori, producendo l’effetto di un livellamento verso il basso di produzioni di alta qualità come quelle irpine, strettamente legate a territori unici al mondo che danno vita a prodotti irripetibili quali i vini commercializzati sotto le tre Docg Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi.

Una nuova denominazione regionale unica – si legge ancora nel deliberato – porterebbe ad una omologazione territoriale, in termini non solo enologici, non rappresentando affatto le peculiarità del nostro territorio, né degli altri territori campani, con il rischio di mettere a repentaglio l’economia del nostro territorio».

Il deliberato di Giunta è stato già trasmesso all’Assessorato regionale dell’Agricoltura, al Consiglio regionale ed al “Consorzio Tutela Vini Irpinia”.