Tragedia di Santo Stefano sulla Ss403, il Vallo piange Agostino: lutto a Moschiano

MOSCHIANO- Una comunità sotto choc per la morte del quarantaquattrenne Agostino Aschettino. La vittima del tragico incidente avvenuto nella notte lungo la Ss403 nel territorio del Comune di Marzano di Nola. Agostino, originario di Moschiano, era operaio Forestale della Comunità Montana Partenio Vallo Lauro. Una famiglia molto conosciuta quella del giovane nella comunità del Vallo di Lauro. L’ incidente avvenuto la scorsa notte e’ ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della stazione di Marzano di Nola, che sono intervenuti sul posto. Vetture sottoposte a sequestro e attesa che arrivi il conferimento dell’esame medico legale sulla salma del quarantaquattrenne. Cordoglio e lutto espresso anche dal Comune di Moschiano, che ha annullato gli eventi natalizi : “A causa della prematura scomparsa del caro amico Agostino in seguito ad un tragico incidente stradale, si avvisa che lo spettacolo per i bambini previsto nella giornata di oggi presso la Tendostruttura è stato sospeso e rinviato a data da destinarsi. Alla famiglia di Agostino esprimiamo il nostro più sincero cordoglio per questo grave lutto; ci uniamo alla loro sofferenza con un profondo abbraccio e siamo al lo fianco per aiutarli a superare il difficile momento”. Cordoglio espresso anche da Don Vito Cucca, parroco di Quindici: “Purtroppo la comunità di Moschiano stamattina piange un altro suo figlio volato in cielo troppo presto. Ancora un incidente stradale…ancora lacrime e sconforto in un periodo di festa! Preghiamo per Agostino Aschettino e in modo particolare per i suoi familiari in questo momento di prova! “Fino a quando…fino a quando o Signore mi nasconderai il tuo volto! Fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri di tristezza?” (Dal Salmo 13)”.

