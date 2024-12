Incidente mortale a Marzano di Nola

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 00:30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti nel territorio del comune di Marzano di Nola sulla SP EX SS 403 denominata via Nazionale, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale durante la marcia urtava un’altra auto in sosta. l’uomo alla guida di 44 anni originario di Moschiano all’arrivo dei Vigili del Fuoco era già deceduto e dopo averlo recuperato nell’abitacolo veniva disposto il trasporto presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino. Sul posto oltre ai sanitari del 118 erano presenti la Pattuglia dei Carabinieri di Quindici, della locale Stazione e il Nucleo Radiomobile di Baiano per i rilievi dell’incidente.