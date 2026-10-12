Tragedia di Lauro, nuovo accesso per la consulenza della Procura su auto e minicross

VALLO LAURO- Un nuovo accesso da parte del consulente della Procura e delle parti nell’ ambito della consulenza sull’ incidente costato la vita al piccolo Christian Romano. Questa mattina una ulteriore verifica relativa alla vettura Jeep guidata da un uomo del casertano, che insieme minicross su cui viaggiava il piccolo Christian, il bimbo di dieci anni deceduto il ventidue giugno scorso nello scontro con il veicolo guidato sono al centro dell’accertamento tecnico sulla dinamica del sinistro mortale avvenuto in uno dei tornanti di Via Circuito ad Ima di Lauro. I consulenti sono tornati nel deposito giudiziario dove sono custodite la vettura e il minicross, a partire dal consulente della Procura (nominato dal pm Marco Auciello) l’ingegnere Antonio Ciarleglio, specialista in ingegneria giudiziaria e forense. Anche le parti hanno nominato dei consulenti, quelli dei due indagati, il conducente della vettura, difeso dall’avvocato Alfonso Quarto,che ha nominato l’ingegnere Fabio Monfreda e il professore Alfonso Montella e il papa’ del piccolo deceduto, difeso dall’avvocato Raffaele Tecce, che ha nominato l’ingegnere Alessandro Lima. Questi nuovi accertamenti per stabilire la dinamica e i movimenti di auto e minicross coinvolti nel sinistro mortale hanno determinato anche una proroga della consulenza per cui ci vorranno altri trenta giorni per avere una prima verità tecnica su quanto avvenuto nel tornante di Via Circuito. Le indagini sul drammatico sinistro sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Baiano e della Stazione di Lauro.