L’Asl Avellino porta i Camper della Salute a Summonte

Prosegue la sua campagna di sensibilizzazione e prevenzione itinerante Salute in movimento. Sabato 17 ottobre 2026 i Camper dell’Asl Avellino faranno tappa a Summonte, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per offrire ai cittadini un’opportunità concreta di diagnosi precoce e tutela del benessere.

Le unità mobili dell’Asl Avellino sosteranno dalle ore 9:00 alle ore 14:00 in Piazza Alessio De Vito per offrire esami gratuiti rivolti alla popolazione nelle fasce target:

Screening della mammella , con l’esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

, con l’esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni Screening della cervice uterina, con l’esecuzione del Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni

con l’esecuzione del Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni Screening del colon retto , rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

, rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) Screening dell’Epatite C (HCV), il test gratuito è rivolto a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Sarà allestito inoltre un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

Per accedere agli screening o per ricevere ulteriori informazioni è possibile prenotare contattando il numero dedicato: 333 5800309

La prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per prendersi cura di sé. Con i Camper della Salute l’Asl Avellino intende avvicinare le strutture sanitarie ai cittadini, facilitando l’accesso ai servizi fondamentali sul territorio.