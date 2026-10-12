Sassano, domani l’ultimo saluto al cinquantaseienne operaio morto sul lavoro a Prata

SASSANO- Si terranno domani presso la Chiesa Madre di Sassano i funerali di Pietro Pellegrino, il 56enne di Sassano deceduto mercoledì scorso a seguito di un grave incidente sul lavoro avvenuto a Prata di Principato Ultra. Dopo l’esame medico legale affidato al consulente della Procura Giovanni Zotti, la salma e’ stata messa a disposizione dei familiari dalla Procura della Repubblica di Avellino e ha disposto la restituzione alla famiglia per poter disporre le esequie. Per l’ultimo saluto al 56enne è stata allestita la camera ardente presso la Casa del Commiato Biancamano in Via Diaz a Sassano che resterà aperta negli orari dalle ore 8,00 del mattino fino alle 20,00. Domani, martedì 13 ottobre, nel primo pomeriggio a partire dalle ore 14,30 saranno celebrate le esequie. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino continuano, dopo la notifica di sette informazioni di garanzia firmate dai pm Marco Auciello e Luca Masci prima dell’ accertamento tecnico irripetibile.