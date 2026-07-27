Tragedia di Lauro, la consulenza della Procura parte da auto e minicross

VALLO LAURO- Parte dalla vettura Jeep guidata da un uomo del casertano e dal minicross su cui viaggiava il piccolo Christian, il bimbo di dieci anni deceduto il ventidue giugno scorso nello scontro con il veicolo guidato da un uomo residente nel casertano, l’accertamento tecnico sulla dinamica del sinistro mortale avvenuto in uno dei tornanti di Via Circuito ad Ima di Lauro. Questa mattina, nel deposito giudiziario dove sono custodite la vettura e il minicross, arriveranno il consulente della Procura (nominato dal pm Marco Auciello) l’ingegnere Antonio Ciarleglio, specialista in ingegneria giudiziaria e forense e i consulenti di parte nonimati dai due indagati, il conducente della vettura, difeso dall’avvocato Alfonso Quarto,che ha nominato l’ingegnere Fabio Monfreda e il professore Alfonso Montella e il papa’ del piccolo deceduto, difeso dall’avvocato Raffaele Tecce, che ha nominato l’ingegnere Alessandro Lima. Una prima fase degli accertamenti che dovranno stabilire la dinamica e i movimenti di auto e minicross coinvolti nel sinistro mortale.