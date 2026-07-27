Mugnano del Cardinale: picchia un uomo davanti al bar, i Carabinieri denunciano 37enne

E’ stato identificato e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano il soggetto che nella nottata di sabato, per futili motivi, avrebbe picchiato un 49enne del posto. L’episodio è avvenuto a Mugnano del Cardinale, davanti un bar del posto. Il 49enne che ricopre un incarico istituzionale in quel comune sarebbe stato avvicinato da un uomo e sarebbe nata una discussione per futili motivi, totalmente estranei all’attività politica. Ancora da chiarire l’esatto movente del pestaggio.

Grazie all’attività sviluppata dai militari dell’Arma, condotta incrociando dati informativi con quelli emergenti dal controllo del territorio, si è giunti all’identificazione del presunto responsabile che nell’occorso avrebbero causato alla vittima gravi lesioni. Si tratta di un uomo di un 37enne di Avella, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “Lesione personale”.