Tragedia al cimitero di Avellino: lunedì i funerali della 53enne

È stata restituita alla famiglia la salma della donna di 53 anni originaria di Avellino e impiegata presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra, trovata senza vita all’interno del cimitero di Avellino. Le autorità giudiziarie, concluse le verifiche necessarie, hanno autorizzato la restituzione del corpo per le esequie.

I funerali si terranno lunedì mattina alle ore 10:00 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria gestita dalle onoranze funebri Irpinia.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe gettata dal quarto piano dell’edificio Santa Rita nella mattinata di ieri, finendo sui loculi sottostanti. Sembrerebbe che la donna soffrisse di una forma di depressione. A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni operai del cimitero, che hanno immediatamente avvisato i soccorsi. Purtroppo, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.