Raid al Comune, Polizia e Carabinieri identificano presunto autore

MOSCHIANO- Identificato in meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nuova sede del Comune di Moschiano, il presunto autore del raid in Via Umberto Nobile. Grazie alle serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano insieme agli agenti del Commissariato di P.S. di Lauro, il presunto responsabile e’stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica. A coordinare le attivita’ di indagine il sostituto procuratore Antonella Salvatore.

Si tratta di un 57enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per incendio doloso aggravato. L’uomo è ritenuto l’autore del danneggiamento con incendio di alcuni locali del nuovo edificio comunale.Le fiamme, che hanno interessato in particolare l’ufficio anagrafe, sono state prontamente domate grazie al tempestivo intervento di cinque residenti della zona e deo soccorsi che hanno evitato ben più gravi conseguenze. Le attività investigative, condotte senza sosta con il coordinamento dell’Autorità giudiziaria, hanno consentito agli investigatori di raccogliere in poche ore gravi indizi a carico del 57enne. Sono tuttora in corso accertamenti per chiarire il movente del gesto e verificare eventuali ulteriori responsabilità.