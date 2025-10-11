L’ex sindaco Addeo: il momento più buio per Moschiano, unica luce senso civico e forze dell’ordine

MOSCHIANO- “È il momento più buio per la nostra comunità. Lo dimostra l’evento criminoso di ieri, che condanniamo con fermezza e sdegno. In questo buio ci sono due luci. Il senso civico dei nostri cinque concittadini che hanno evitato che le fiamme si propagassero nel resto degli uffici comunali, per cui ora si attende che arrivi un riconoscimento pubblico e ufficiale da parte del sindaco Pacia e l’alacre lavoro delle forze dell’ordine, che sono certo, sapranno dare una risposta ferma, veloce e decisa al caso”. Lo ha scritto in una nota l’ex sindaco di Moschiano Rosario Addeo in riferimento al grave episodio di danni agli uffici comunali di Via Nobile.