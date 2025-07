Tragedia ad Aiello del Sabato: donna trovata priva di vita in casa, intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, lunedì 7 luglio, intorno alle ore 18:40, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati allertati dal servizio di emergenza 118 per un intervento di soccorso a persona. La segnalazione riguardava una donna che non rispondeva ai tentativi di contatto nella sua abitazione di via Capo Casale, in località Tavernola San Felice, ad Aiello del Sabato.

Dal Comando di via Zigarelli è stata inviata sul posto anche un’autoscala per consentire l’accesso all’abitazione. Una volta entrati all’interno, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 45 anni ivi residente .

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 di Atripalda, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, e i Carabinieri delle Stazioni di Solofra e di Aiello del sabato per gli accertamenti di competenza.