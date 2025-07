Rapina simulata ad Atripalda, giudizio immediato per due dei tre indagati

ATRIPALDA- Il Gip del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di due dei tre indagati (uno ha gia’ definito con il rito abbreviato) difeso dal penalista Gerardo Santamaria, per la rapina simulata all’agenzia di scommesse Planet Win di Atripalda dello scorso sei gennaio. Il processo inizierà il prossimo 14 luglio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino. Gli indizi nei loro confronti, raccolti in pochissimi giorni dai Carabinieri della stazione di Atripalda e dai militari del Nucleo Investigativo, coordinati dal pm Cecilia Annecchini, sono stati piuttosto gravi, tanto che era arrivata la misura cautelare nei loro confronti. Le indagini condotte dai Carabinieri della stazione di Atripalda e dai militari del Nucleo Investigativo di Avellino, anche grazie alla ricostruzione delle immagini di videosorveglianza di un distributore di servizio avrebbero riscontrato una gravità indiziaria nei confronti del cassiere del centro scommesse, che poche ore prima del colpo avvenuto intorno alle 14 del 6 gennaio scorso, si era incontrato per ben due volte con i presunti autori della rapina.