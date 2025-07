Vallesaccarda in Rock: gli Heroes and Monsters dal vivo ad agosto

Con l’arrivo dell’estate nascono tante iniziative, alcune veramente degne di nota perché vedono la realizzazione di eventi importanti anche in piccole realtà e non solo nelle grandi città: è il caso di “Vallesaccarda in Rock”, una manifestazione che porterà nel piccolo paese della provincia di Avellino grandi nomi della musica nazionale e internazionale.

Il giorno 2 agosto, nello scenario della piazza centrale che già in passato ha visto l’esibizione di gruppi importanti e di qualità, ci sarà il concerto live degli Heroes and Monsters, un gruppo musicale hard rock formato dal bassista/cantante Todd Kerns, dal chitarrista Stef Burns e dal batterista Will Hunt.

Il trio, formatosi nel 2021, amalgama diverse influenze ed esprime un forte carisma e grande esperienza soprattutto grazie al fatto che i tre componenti hanno collaborato con diversi artisti e band internazionali del panorama rock and roll: tra le principali, Todd Kerns, è attualmente bassista e cantante del progetto musicale del chitarrista dei Guns N’ Roses , Slash, gli Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators, oltre ad essere stato il frontman della band canadese The Age Of Electric.

Stef Burns è da decenni il chitarrista solista della rockstar italiana Vasco Rossi. Burns ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Sheila E., Huey Lewis & The News e Y&T – con i quali ha registrato quattro album – oltre che con il cantante statunitense Alice Cooper, dove ha suonato all’interno degli album Hey Stoopid e The Last Temptation.

Will Hunt, membro degli Evanescence dal 2007, si è esibito al fianco di Dark New Day,

Skrape, Staind, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee e Slaughter , oltre ad aver suonato negli album della band heavy metal Black Label Society e del cantante/fondatore degli Stryper , Michael Sweet. Altre collaborazioni sono avvenute con i Dirty Shirley di George Lynch, e i Device di David Draiman. Il suono che ne scaturisce può essere definito come potente hard rock, ruvido, sporco e ribelle, con echi di AC/DC, Queen, Led Zeppelin e Aerosmith.

Nel 2023 il trio ha pubblicato un album in studio, Heroes and Monsters, anticipato dai singoli Locked And Loaded e Raw Power, usciti a fine 2022. Dal vivo la band si esibisce in uno spettacolo esplosivo e considerando le numerose collaborazioni, durante i live i tre componenti sono soliti suonare oltre ai loro inediti anche alcuni brani di Guns N’ Roses , Mötley Crüe , Alice Cooper e Kiss.

Il concerto curato in esclusiva da U LIVE Booking & Management, è inserito in una tournée che vedrà gli Heroes and Monsters esibirsi in tutta la penisola e sicuramente regalerà agli spettatori che si attendono numerosi una serata sicuramente indimenticabile. Tutto ciò sarà possibile grazie all’impegno degli organizzatori, Domenico Pizzulo, Pasqualino Fabiano e Domenico Pagliarulo, accomunati da una passione comune per la musica e attivi nel promuovere iniziative di spessore per il territorio.

Il concerto è gratuito e per gli spettatori verranno organizzati e resi disponibili tutti i servizi necessari per un evento di tale portata, in particolare stand gastronomici ricchi e ben curati a sancire la vocazione per il buon cibo e l’accoglienza che contraddistingue Vallesaccarda a livello nazionale grazie alla presenza in loco di ristoranti molto famosi.