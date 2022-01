Tra allarme covid e allerta meteo diverse scuole chiuse domani in Irpinia. Ecco quali

Tra allarme covid e allerta meteo, diverse scuole chiuse domani in Irpinia.

Innanzitutto ad Aiello del Sabato. Lo ha deciso il sindaco Sebastiano Gaeta, a causa dalle avverse condizioni climatiche annunciate fino a mercoledì anche dalla Protezione Civile. “Il rischio gelo di questa notte è previsto anche sotto i 400 metri – spiega Gaeta -. Per questo ho provveduto a chiudere le scuole. Si creano rischi per la circolazione stradale. Una scelta di prudenza che ho preso con gli altri amministratori. Domani a partire dal primo pomeriggio partirà anche uno screening per il rientro in sicurezza per il covid. Era già stato predisposto. Domani chiudiamo le scuole per l’allerta meteo e intanto domani faremo tamponi antigenici per garantire il ritorno a scuola in sicurezza . Dalle 13 in poi si faranno i test per fasce orarie, così da garantire tutti per un ritorno a scuola senza rischi, vista l’avanzata dei contagi da coronavirus”.

Domani scuole chiuse anche a Grottolella per allerta meteo. Fino al 15 gennaio, ma per l’allarme covid, a Monteforte Irpino si effettueranno anche screening. Fino al 18 a Chiusano si provvederà alla sanificazione della scuola e anche all’esecuzione dei tamponi.

Coronavirus a Montefalcione. Con apposita ordinanza firmata in data odierna, il sindaco Angelo Antonio D’Agostino ordina: “La sospensione a scopo precauzionale delle attività didattiche in presenza delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Montefalcione per il periodo compreso dal giorno 11 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022 (compreso), salvo proroghe se si dovessero ritenere necessarie. E’ confermata la Didattica a distanza come da disposizioni vigenti. Restano ferme le usuali deroghe per le attività laboratoriali e quelle occorrenti per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale (DAD), secondo i regolamenti di ogni Istituto Scolastico”.

Qui Ospedaletto

Comunico alla cittadinanza che emetterò per il giorno 11 c.m. 𝘂𝗻’𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 per il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, poiché sono previste ulteriori precipitazioni a carattere nevoso e/o gelate notturne.

Informo, altresì, che la quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori contro l’ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella parte in cui si rinvia al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

L’efficacia dell’ordinanza è quindi sospesa, pertanto al fine di assicurare un rientro in sicurezza in classe, nella giornata di domani, 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶i 𝟭𝟭 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮, l’Amministrazione Comunale di Ospedaletto d’Alpinolo alla luce dell’incremento del tasso di positività al Covid-19, intende promuovere uno screening di massa gratuito della popolazione scolastica come da precedente avviso. I tamponi saranno effettuati presso la Farmacia Valente – Raimo dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Vi ricordo che è necessario munirsi di tessera sanitaria. Il Sindaco Prof. Luigi Marciano”.

Qui Montefusco

“Pur prendendo atto degli sviluppi relativi all’Ordinanza regionale di rinvio della Didattica in presenza, si ritiene di confermare le decisioni già adottate con propria Ordinanza n. 1. Pertanto, in via precauzionale, resta sospesa la ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine presenti sul territorio comunale. Tanto a tutela della Salute pubblica, in considerazione della situazione epidemiologica il cui andamento risulta ancora in aumento rispetto alla data di emissione del succitato provvedimento sindacale. Il Sindaco Gaetano Zaccaria”.

Scuole chiuse domani anche a Chiusano, Lapio, San Mango sul Calore e Salza Irpina. A Forino gli istituti riapriranno solo giovedì 13 gennaio. Confermata invece l’ordinanza regionale a Monteverde, dove le scuole restano chiuse fino al 29 gennaio.

Scuole regolarmente aperte ad Avellino da domani, come confermato dal sindaco Gianluca Festa nella consueta diretta Facebook del lunedì che annunciò però la chiusura del servizio di mensa e soprattutto una campagna di screening degli studenti.