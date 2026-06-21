Torre Le Nocelle, mattinata di sorrisi per la festa conclusiva dei campi estivi SAI

Si è svolta questa mattina presso il Centro Polivalente di Torre Le Nocelle la giornata conclusiva dei Campi Estivi del SAI Famiglie, un’iniziativa promossa dalla Cooperativa Marinella e realizzata insieme all’Associazione Culturando, in partenariato con il Comune di Torre Le Nocelle.

L’evento ha rappresentato il momento finale di un percorso durato quindici giorni, durante il quale bambini e ragazzi hanno partecipato a laboratori, giochi, attività ricreative e momenti di socializzazione che hanno coinvolto famiglie, operatori e volontari. Numerosa la partecipazione alla manifestazione, che si è trasformata in una vera e propria festa per l’intera comunità.

I piccoli protagonisti hanno animato la mattinata con esibizioni, momenti musicali e attività preparate nel corso delle settimane, regalando emozioni e ricevendo gli applausi e l’affetto dei presenti. Sui volti dei numerosi bambini partecipanti era evidente la gioia per un’esperienza che ha saputo unire divertimento, amicizia e crescita personale. Grande entusiasmo anche da parte dei ragazzi MSNA, che hanno preso parte alle attività con coinvolgimento e spirito di condivisione, contribuendo a creare un clima di accoglienza e integrazione che ha caratterizzato l’intero percorso.