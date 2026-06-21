Fiesta – Perché Restare, Montemiletto guarda al futuro

Si è svolta questa mattina a Montemiletto la quarta edizione di “Fiesta – Perché Restare”, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del territorio, delle sue eccellenze e delle opportunità che le aree interne possono offrire a chi sceglie di costruire il proprio futuro senza abbandonare le proprie radici. L’evento, ospitato in Piazza IV Novembre, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo associativo e delle realtà economiche locali, impegnati in un confronto sul tema dello sviluppo e del contrasto allo spopolamento.

Tra gli ospiti più attesi l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, la cui storia personale e professionale si intreccia profondamente con quella della comunità montemilettese. Nato e cresciuto a Montemiletto, trent’anni fa ha avviato proprio nel comune irpino un’attività imprenditoriale partita da zero e divenuta nel tempo una realtà capace di generare migliaia di posti di lavoro. Da qui è iniziato anche il percorso che lo ha portato a ricoprire incarichi di rilievo nel mondo dello sport, come la presidenza dell’Avellino Calcio, e successivamente nelle istituzioni nazionali, fino all’elezione in Parlamento e al ruolo di vicepresidente del Movimento 5 Stelle.

Nonostante gli impegni nazionali e l’attività politica a Roma, Gubitosa non ha mai lasciato Montemiletto, scegliendo di continuare a vivere nel suo paese e di far crescere qui anche suo figlio. Proprio per questo il suo intervento è stato particolarmente apprezzato dal pubblico presente: ad ascoltarlo c’erano cittadini che hanno conosciuto e seguito il suo percorso fin dagli inizi, testimoni diretti della sua crescita personale, imprenditoriale e politica. Un racconto che, agli occhi della comunità locale, ha rappresentato la dimostrazione concreta di come sia possibile partire da un piccolo comune delle aree interne, costruire un percorso di successo e raggiungere traguardi nazionali senza recidere il legame con la propria terra.