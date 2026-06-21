Duplice intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino nella scorsa notte: due incendi tra Avellino e Mercogliano

Serata particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, intervenuti nella tarda serata di ieri, sabato 20 giugno, su diversi scenari di soccorso, tra cui due incendi verificatisi a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, intorno alle ore 21:45.

Il primo intervento ha riguardato un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata in via Porta dei Santi, nel centro storico di Mercogliano. All’interno dell’immobile si trovavano due cittadini di origine nordafricana che, a causa delle fiamme e del denso fumo, erano impossibilitati a raggiungere l’uscita.

L’incendio ha inoltre interessato un’abitazione adiacente, dove erano presenti una donna e il figlio, entrambi adulti, anch’essi rimasti intrappolati a causa dell’ingresso coinvolto dall’incendio e dei locali completamente invasi dal fumo.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno individuato il percorso più sicuro per raggiungere le abitazioni e procedere immediatamente al salvataggio delle quattro persone. Gli occupanti sono stati messi in salvo mediante l’utilizzo della tradizionale scala italiana in dotazione alle squadre operative.

Parallelamente sono iniziate le operazioni di spegnimento del rogo, risultate particolarmente complesse per la conformazione del centro storico e per gli spazi estremamente ridotti che hanno reso difficoltoso l’accesso ai mezzi e alle attrezzature. Le persone soccorse sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i Carabinieri e il Sindaco di Mercogliano, che ha seguito da vicino le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Quasi contemporaneamente, una seconda squadra è intervenuta ad Avellino, in via Morelli e Silvati, per un incendio sviluppatosi all’interno di una macelleria.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare un mototroncatore per aprire la saracinesca dell’attività commerciale e accedere ai locali. L’incendio, circoscritto a un quadro elettrico, è stato estinto e l’area messa in sicurezza.

Al termine delle operazioni di spegnimento è stato impiegato anche un moto ventilatore per favorire la fuoriuscita dei fumi accumulatisi all’interno del locale. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per gli accertamenti del caso.

Le operazioni si sono concluse con la completa messa in sicurezza dei luoghi interessati, senza conseguenze per le persone coinvolte.