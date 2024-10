G7, delegazioni in visita a Montevergine e al Loreto? D’Alessio: “Credo di sì”

Il Palazzo Abbaziale del Loreto e il Santuario di Montevergine saranno tappe delle delegazioni internazionali del G7?

A precisa domanda il sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio, seppur mantenendo il riserbo, non nasconde un certo ottimismo: “Credo di sì, ma non voglio dire altro perché non ho ancora ricevuto comunicazioni ufficiali; pertanto rispetto la riservatezza che si sta mantenendo. Sono convinto che sia necessario valorizzare i siti culturali, iscritti al patrimonio culturale, che devono essere visitati e pubblicizzati a livello internazionale. Mi auguro che queste voci possano dunque trasformarsi in appuntamenti reali”.