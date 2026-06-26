Torna “Vino al Borgo”: tre serate tra vino, cultura e rilancio di Borgo Ferrovia

Seconda edizione per “Vino al Borgo”, la manifestazione che punta a valorizzare le eccellenze enologiche del territorio, ma soprattutto a riportare Borgo Ferrovia al centro della vita cittadina. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti di punta del ricco calendario estivo promosso dall’associazione Per Borgo Ferrovia, impegnata ormai da due anni in un progetto di rilancio sociale, culturale ed economico dell’area.

«Stiamo pian piano attuando il progetto che avevamo immaginato – spiega Walter Giordano, presidente dell’associazione Borgo Ferrovia – attraverso iniziative sportive, teatrali, feste di piazza e momenti di aggregazione. “Vino al Borgo” è uno degli eventi simbolo di questo percorso».

L’obiettivo della manifestazione va oltre la promozione dei prodotti tipici. «Per noi è soprattutto un momento di aggregazione. Abbiamo scelto il settore vitivinicolo, che rappresenta un’eccellenza della nostra provincia, per creare un’occasione di incontro e riportare Borgo Ferrovia al centro dell’attenzione del capoluogo», aggiunge Giordano.

Il format resterà quello della passata edizione, ma non mancheranno le novità. «Ci saranno alcune sorprese che sveleremo di volta in volta. Le tre serate offriranno sapori, divertimento e momenti di approfondimento attraverso i talk dedicati a temi di interesse per il territorio».

L’associazione guarda però ben oltre gli eventi enogastronomici. Dopo il weekend dedicato alla prevenzione sanitaria con il dottor Iannace, sono già in programma nuove iniziative mediche, mentre dal 13 agosto prenderà il via un nuovo ciclo di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 4 ottobre.

«L’estate sarà ricca di eventi – sottolinea Giordano – e molti di questi saranno realizzati in sinergia con l’amministrazione comunale, con la quale stiamo lavorando quotidianamente su diversi progetti, soprattutto per il rilancio economico del quartiere».

Tra le priorità indicate dall’associazione c’è la valorizzazione di aree strategiche di Borgo Ferrovia. «Pensiamo all’Isochemica, uno spazio importante sul quale possono nascere progetti di grande valore, ma anche al campo sportivo che abbiamo rigenerato e reso nuovamente fruibile. Crediamo che questi luoghi possano rappresentare un’opportunità per tutto il territorio».

Durante “Vino al Borgo” si parlerà anche della stazione ferroviaria di Borgo Ferrovia, tema al centro di una raccolta firme promossa nei mesi scorsi. Nei talk interverranno dirigenti di Ferrovie dello Stato e i promotori dell’iniziativa per fare il punto sul futuro dello scalo.

Grande anche la risposta delle aziende vitivinicole. «Quest’anno abbiamo registrato un interesse enorme. Avremmo potuto ospitare il doppio delle casette espositive. Se nella prima edizione abbiamo dovuto lavorare per coinvolgere le cantine, quest’anno sono state le aziende a contattarci e continuano a farlo ancora oggi. È un segnale che ci rende davvero soddisfatti», conclude Giordano.