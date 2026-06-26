Minacce a un cittadino e a due avvocati: 34enne ai domiciliari con braccialetto elettronico

I Carabinieri della Stazione di Montoro (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, emessa nei confronti di un 34enne del posto, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di violenza privata e calunnia ai danni di un uomo del posto e di due avvocati.

Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri di Solofra (AV), quale aggravamento per la reiterazione delle condotte vessatorie e minacciose poste in essere nei confronti dei malcapitati.

Nello specifico, l’interessato, oltre ad aver aggredito fisicamente e verbalmente un uomo con la pretesa di estorcergli del denaro, ragion per cui era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria, violava la misura cautelare a suo carico, reiterando la richiesta estorsiva e recandosi perfino presso lo studio legale a cui si era affidato la parte offesa per la compravendita di un’abitazione di proprietà, dove con atteggiamento aggressivo e minaccioso intimava agli avvocati di intercedere a suo favore per l’acquisto dell’immobile stabilendo egli stesso una quotazione nettamente inferiore al prezzo di mercato.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio.