Cambia la Ztl del Centro Storico: nuovi orari per l’estate 2026

Nuovi orari per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Avellino in vista della stagione estiva. Il Comune ha comunicato che, a partire da lunedì 29 giugno 2026, entrerà in vigore una modifica temporanea della disciplina della Ztl, con l’obiettivo di adeguare la regolamentazione al periodo estivo e alle iniziative in programma in città.

Nel dettaglio, dal 29 giugno al 31 luglio 2026 la Ztl sarà attiva esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e l’1 del giorno successivo.

Dal 1° agosto al 23 agosto 2026, invece, la limitazione al traffico sarà estesa tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, sempre dalle 20.30 all’1.00.

L’amministrazione comunale invita automobilisti e motociclisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica verticale e ai display informativi installati in corrispondenza dei varchi di accesso alla Ztl, che indicheranno in tempo reale l’attivazione del provvedimento.

La modifica della disciplina resterà in vigore per l’intero periodo estivo previsto dall’ordinanza, con l’obiettivo di favorire la vivibilità del Centro Storico e una migliore fruizione degli spazi cittadini durante le serate.