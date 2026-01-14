Torna la prevenzione in rosa a Monteforte Irpino: prima tappa 2026 di Amos Partenio

Prima giornata del 2026 dedicata alla prevenzione in rosa per l’associazione Amos Partenio che ieri, martedì 13 gennaio, ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali del centro sociale Fenestrelle a Monteforte Irpino.

Un pomeriggio dedicato alla prevenzione del tumore al seno, grazie alle visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace che, anno dopo anno, porta avanti la missione principale: avvicinare sempre più persone alla prevenzione oncologica e sensibilizzare all’importanza della diagnosi precoce.

Tantissime le persone che si sono sottoposte ai controlli del senologo con il supporto delle volontarie di Amos Partenio. Passione, tempo e sorrisi dedicati continuamente alla prevenzione. L’associazione desidera ringraziare, come sempre, il dottor Carlo Iannace per il suo prezioso e instancabile operato sul territorio che abbraccia sempre più comuni nella grande rete in rosa. Si ringraziano, inoltre, l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio per il patrocinio all’iniziativa e l’ospitalità nei locali comunali, la Confraternita di Misericordia di Monteforte Irpino e l’Abbraccio Odv 2.0, per la collaborazione e il supporto nell’organizzazione. Ma i ringraziamenti vanno soprattutto alle tante persone che continuano a credere nella forza della prevenzione che può salvare la vita.

Le tappe del 2026 sono appena partite e continueranno nei prossimi mesi. Per conoscerle e prendersi cura della propria salute, basta seguire le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.