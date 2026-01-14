Bancarotta Almec Spa, dopo dieci anni arriva la sentenza per i quattro imputati

AVELLINO- Il processo per la bancarotta Almec Spa si chiude dopo dieci anni con l’assoluzione per due degli otto capi di imputazione e la prescrizione per tutti gli altri reati. Una vicenda giudiziaria per cui nel 2013 erano state chiuse le indagini. A scrivere la parola fine su tutta la vicenda giudiziaria sono stati i magistrati del Tribunale Collegiale di Avellino, presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato, che hanno assolto i quattro imputati della bancarotta Almec Spa perché il fatto non sussiste con riferimento alle due ipotesi di bancarotta fraudolenta ed hanno dichiarato la prescrizione in relazione a tutti gli altri reati. La stessa Procura, al termine della requisitoria in aula del pm, aveva chiesto assoluzioni e prescrizioni per i reati contestati. Gli imputati nel processo erano l’ amministratore delegato, l’ amministratore unico, il presidente del CDA e componente del CDA della ALMEC SPA di Nusco, dichiarata fallita dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi il nel 2011 difesi dagli avvocati Giulio Venturi del Foro di Pisa, Maria Grazia Pellegrino del Foro di Torino, Maria Luisa Macchia e Stefano Vozella del Foro di Avellino. Otto le ipotesi di reato contestate: quattro delle quali legati ad ipotesi di bancarotta fraudolenta e preferenziale, ed altre ipotesi di reati tributari. Un dibattimento durato 10 anni. Decine di testimoni escussi. Diverse consulenze tecniche depositate. Numerosissimi documenti analizzati, diverse parti civili costituite, compresa la curatela fallimentare.