Torna la paura per il cinipide anche nei castagneti irpini: scattano varie segnalazioni

AVELLINO- Ancora tu? Ma non dovevamo vederci più. Era una delle domande che si poneva in una celebre canzone degli anni 70 Lucio Battisti. Ed e’ quello che in questi giorni si stanno chiedendo anche in Irpinia, con un timore crescente, tanti castanicoltori. Infatti ci giungono dalla zona al confine tra Monteforte e Moschiano alcune segnalazioni sul ritorno delle galle del cinipide sulle piante di castagno da frutto. Solo allarmismo e esagerazione o un rischio concreto che la tanto odiata “mosca cinese”, che per anni ha infestato i castagneti della provincia di Avellino, possa essere tornato. Una verifica che ovviamente, a parte gli stessi castanicoltori, che sono le prime sentinelle sul territorio, potrà spettare anche agli organi competenti. Anche per adottare nel caso non fosse solo semplice allarmismo, anche le opportune e dovute contromisure.