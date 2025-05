Un corso per diventare clown per una giusta causa: un sorriso ai bimbi ricoverati

AVELLINO- Volete regalare un sorriso ai bimbi ricoverati al Moscati? Allora potreste pensare di partecipare al Corso di formazione per la Clownterapia. Diventare clown per una giusta causa. Quella di portare gioia nei Reparti Pediatrici di Contrada Amoretta. Ad organizzare, il prossimo 20,21 e 22 giugno il nuovo corso di formazione per diventare clown e’ l’ Associazione Missione Sorriso Aps, che svolge attività di clownterapia in diverse strutture sul territorio Irpino, principalmente, come spiega Monica Festa, presidente dell’ Associazione: “i nostri volontari clown con magie, gag e tantissimi colori ormai da anni svolgono la loro missione presso il reparto pediatrico dell’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Il corso è totalmente finanziato con i fondi del 5×1000”. Per informazioni potete contattare i numeri 349 4928901 oppure 348 2852108.