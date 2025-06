Torna a Mercogliano l’appuntamento con “Viale in sport” 

Torna a Mercogliano,, l’appuntamento con “dedicato alla promozione dello sport, dell’aggregazione e dell’associazionismo.

Giunto all’ottava edizione e organizzato dalla Pro Loco Mercogliano insieme al Coni Delegazione di Avellino, con il patrocinio del comune di Mercogliano, l’evento è quest’ anno anche il momento conclusivo della manifestazione SportDays di Avellino con tante associazioni sportive e non provenienti da tutta la provincia.

Al fresco dei platani del Viale San Modestino domenica, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si terranno esibizioni, dimostrazioni sportive e laboratori per tutte le età, i bambini e i ragazzi potranno conoscere diverse realtà sportive e cimentarsi in tante discipline grazie alla collaborazione di maestri federali e di atleti.

“Viale in Sport è un invito a vivere il nostro territorio in modo attivo e partecipato e a riscoprire il valore del sano stare insieme all’ aria aperta.- commenta il Presidente della Pro Loco, Fiorentino Saveriano – L’invito è rivolto non solo ai bambini, ma a tutta la famiglia perché lo sport è l’ingrediente che fa bene al corpo e allo spirito, ad ogni età!”