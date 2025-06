Montoro, campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine

E’ partita in questi giorni presso il Comune di Montoro la campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine.

A promuoverla sul sito internet ed i social dell’ente l’Amministrazione Comunale. Un’azione informativa diretta a garantire la pulizia degli spazi pubblici e una civile convivenza tra i cittadini.

La campagna è rivolta ai proprietari di cani, a cui si richiede il rispetto delle norme igieniche e comportamentali durante la conduzione degli animali nelle strade e nei parchi della città.

In primis si ricorda l’importanza della raccolta delle deiezioni dei propri animali, con la raccomandazione di portare sempre con sé una bottiglietta d’acqua per pulire le eventuali deiezioni liquide, specialmente se effettuate su muri, marciapiedi, arredi urbani o manufatti.

Inoltre è vietato consentire ai cani di espletare i propri bisogni in prossimità di: monumenti e beni di interesse storico-artistico; edifici pubblici e istituzionali, luoghi di culto, ingressi e vetrine di esercizi commerciali, aree verdi e parchi pubblici, frequentati per lo più da minori.

Questi comportamenti, oltre a violare i regolamenti comunali e del buon senso civico, arrecano un danno alla vivibilità degli spazi comuni.

Non è assolutamente giusto che i cittadini debbano fare il salto agli ostacoli per evitare di sporcarsi, peggio ancora per chi si muove su sedia a rotelle o guida un passeggino – commenta il primo cittadino Salvatore Carratu’ – Invitiamo i cittadini a collaborare attivamente nel mantenere pulita e accogliente la nostra città.

L’attenzione verso l’ambiente urbano è un dovere civico che contribuisce a rendere Montoro un luogo migliore per tutti, non bisogna pensare che siano i netturbini a dover pulire, i primi ad essere attenti, ordinati e puliti siamo noi cittadini.