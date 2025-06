Corsi fantasma all’ Alto Calore, ci sarà il processo anche per l’inchiesta “bis”

AVELLINO- Il Gup del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal pm della Procura di Avellino Luigi Iglio “filone bis” dell’inchiesta sui corsi fantasma all’Alto Calore. Si tratta delle indagini condotte dai militari delle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, agli ordini del tenente colonnello Alessio Iannone, nei confronti dei quattro indagati, l’ex amministratore unico Michelangelo Ciarcia, l’ex componente dello staff dell’allora amministratore Pantaleone Trasi e per il legale rappresentante della Cat Servizi Gerardo Santoli e per il procacciatore della società Raffaele Castagnozzi, difesi dai penalisti Claudio Botti, Nello Pizza, Marino Capone, Luigi Petrillo e Angelo Leone. Alto Calore come società imputata è difesa dall’avvocato Fernando Taccone. La stessa società ad esclusione del (capo A), la malversazione, è parte civile, difesa dall’avvocato Benedetto Vittorio De Maio. Il processo partirà il prossimo 16 settembre davanti al Collegio B del Tribunale di Avellino. In quella sede dovrebbe avvenire la riunione con il procedimento principale. Le ipotesi a vario titolo contestate ai quattro indagati sono per l’ex amministratore unico di Alto Calore Michelangelo Ciarcia, accusato in concorso con Pantaleone Trasi quella di malversazione di erogazioni pubbliche (316 bis cp) e anche di altri reati. Contestata anche agli stessi Ciarcia e Trasi in concorso con Raffaele Castagnozzi e Gerardo Santoli l’ipotesi di reato di tentata truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In buona sostanza avrebbero tentato di ottenere il saldo del contributo, tentando di indurre in errore l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) producendo, in allegato alla richiesta di saldo la documentazione inerente allo svolgimento dei corsi “Project Manager’ per 42 dipendenti dell’Alto Calore, “Tecnico Esperto del controllo qualità” per 23 dipendenti dell’ Alto Calore, “Modulo Di Pianificazione e Avvio Del Progetto’ per 36 dipendenti dell’ Alto Calore secondo le accuse di Procura della Repubblica e Guardia di Finanza mai realmente svoltisi, insieme agli “attestati finali di messa in trasparenze delle competenze” rilasciati dalla CAT Servizi alle imprese srl, rappresentata legalmente da Gerardo Santoli. Per gli investigatori avrebbe partecipato anche Trasi, addetto alla Segreteria – staff- del Presidente che, insieme all’ amministratore del quale era stretto collaboratore, materialmente intratteneva i rapporti con Castagnozzi Raffaele, procacciatore e intermediario della società CAT Servizi alle Imprese che provvedeva all’organizzazione e allo svolgimento dei corsi di formazione mai in realtà frequentati dai dipendenti, comparente tra i frequentatori dei corsi mai svoltisi, partecipante attivamente alla gestione della pratica inerente alla richiesta di saldo inviata ad ANPAL. E con il concorso di Santoli Gerardo, rappresentante legale della CAT Servizi alle imprese srl, che rilasciava i falsi attestati finali di messa in trasparenze delle competenze necessari per la richiesta del saldo del contributo. L’ANPAL non avrebbe però concesso il saldo finale.

Sempre a Gerardo Santoli la Procura contesta anche l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Michelangelo Ciarcia risponde dell’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti per evadere le imposte, in qualità di amministratore unico di Alto Calore. Infine, come nella precedente indagine sulla società di Corso Europa, anche in questo caso si contesta il peculato nella forma per “distrazione”. Contestata dalla Procura anche la responsabilità amministrativa della persona giuridica, ovvero che Alto Calore Servizi spa responsabile in base alla previsione dell’art. 5 in relazione agli art. 6 e 24 D.Lgs 231/2001, perché l’organo dirigente non adottava ed efficacemente attuava, prima della commissione del reato di malversazione di erogazioni pubbliche commesso nell’ interesse e a vantaggio della persona giuridica, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si tratta della seconda inchiesta relativa alla gestione dei corsi di formazione all’ Alto Calore.