Torella dei Lombardi, alcune zone da ore senza energia elettrica, il Comune: segnalate disagi

TORELLA DEI LOMBARDI- Una parte di Torella dei Lombardi senza energia elettrica da ore. Un vero e proprio blackout legato alla neve, su cui da ore sono in corso gli interventi per riportare la situazione alla normalità. Proprio il Comune di Torella dei Lombardi, in un post ha chiesto di segnalare alla cittadinanza ogni problematica relativa alla mancanza di energia elettrica: “Dalla tarda mattinata una parte del paese è senza energia elettrica. Siamo in costante con la Prefettura e l’Enel. Il guasto è molto esteso e grave, riguarda la linea dell’alta tensione. Abbiamo certezza che i tecnici stanno lavorando per il ripristino. Ci assicurano che non si fermeranno fino a risoluzione.

Restiamo a disposizione per eventuali emergenze in collaborazione con Prefettura, Misericordia e Protezione Civile. Contattateci senza indugio”.