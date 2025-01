Bimba di 28 giorni salvata dal 118, l’infermiera: ho pianto di gioia da mamma e professionista

BAIANESE- “Ho pianto dopo l’intervento, come mamma e come operatore professionale, perche’ eravamo riusciti a stabilizzare la bimba”. E’ passata circa una settimana da quel sette gennaio, quando alle 17:58 la Centrale Operativa del 118 di Baiano ha allertato l’equipaggio del 118 di Avella, i volontari dell’Associazione “Punto Alfa”, ma Antonella Santaniello, infermiera originaria di Quindici, da 12 anni, impegnata nel 118 da nove anni, e’ ancora emozionata a raccontare quello che e’ successo. Da mamma e soprattutto da professionista, visto che ricorda che un intervento come quello del pomeriggio dello scorso 7 gennaio non “mi e’ mai capitato in dodici anni di lavoro”. L’intervento di cui parla Antonella, eseguito dall’equipaggio composto dalla stessa, dalla dottoressa Carmela Capolupo e da Rino Della Pietra, ha riguardato una bimba di 28 giorni, che aveva avuto una crisi respiratoria. “Quando ci hanno allertato e segnalato la perdita di coscienza e crisi respiratoria di una bimba di 28 giorni- racconta Antonella- siamo intervenuti tempestivamente. Abbiamo garantito la pervieta’ delle vie aeree, liberando la trachea da eventuali ostruzioni, nel momento in cui si e’ stabilizzata, la bimba e’ stata trasferita all’Ospedale di Nola. Una insufficienza respiratoria per presenza di muchi probabilmente la causa”. Una storia di buona sanità.