Irpinia sotto la neve, cinquanta interventi dei caschi rossi: centralino d’assalto

AVELLINO- I Vigili del Fuoco di Avellino, a partire dalle prime ore di oggi, sono stati impegnati in circa cinquanta interventi legati alla nevicata che ha interessato l’Irpinia. Gli interventi, effettuati dalle squadre del Comando Provinciale, hanno riguardato principalmente la rimozione di rami e alberi caduti sulla carreggiata, appesantiti dalla neve, e il soccorso di automobilisti rimasti bloccati a causa delle condizioni del fondo stradale innevato. Sebbene in serata la situazione sia leggermente migliorata, la sala operativa di via Zigarelli continua a gestire le numerose chiamate che continuano ad arrivare.