Topi ad Avellino: nuove segnalazioni

Topi in città. Nuove segnalazioni dei cittadini da Avellino. Questa volta la denuncia arriva dai residenti della zona adiacente a via Genovese. Non lontano dalla strada che si snoda fino allo stadio Partenio. La presenza di erba incolta favorisce la presenza di topi che si spingono a ridosso delle abitazioni.

Alcune foto, pubblicate dal gruppo Facebook di cittadinanza attiva “Non sei irpino se”, hanno immortalato gli animali all’ingresso di un condominio. Segnalazioni che fanno il paio con quelle raccolte le scorse settimane. Ne abbiamo raccolto diverse. Su Irpinianews ci siamo occupati dei rifiuti abbandonati in alcune aree della città e del degrado diffuso anche in zone più centrali della città, come la Galleria Mancini. Al momento, purtroppo, nulla di muove.