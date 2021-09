Nuovi furti fra Avellino e provincia

Furti fra Avellino e provincia. Le ultime segnalazioni arrivano da Montoro e dal capoluogo irpino. Episodi che ciclicamente non risparmiano i residenti delle aree più isolate delle città o, semplicemente, chi per varie ragioni è stato preso di mira dai “topi d’appartamento”.

Stavolta i ladri hanno colpito in Contrada Bagnoli, portando via oggetti di valore e contanti. I criminali sono entrati in casa da un ingresso laterale. A Montoro è stata sottratta la cassaforte che si trovava in un’abitazione. Settimane fa vi avevamo parlato di episodi analoghi anche in altri comuni di Avellino, dove i cittadini si erano organizzati in dei gruppi social per darsi man forte.