Tir carico di sacchi di cemento in fiamme lungo l’A16: sul posto Vigili del Fuoco e Stradale

VALLATA- Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, al km 104+250 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Vallata, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato adibito al trasporto di cemento in sacchi. Sul posto è stata inviata la squadra del Distaccamento di Bisaccia, con il supporto di un’autobotte dalla sede centrale di Avellino, che ha provveduto allo spegnimento dell’incendio, alla messa in sicurezza dell’area e del mezzo coinvolto, evitando ulteriori conseguenze per la circolazione e per l’incolumità degli utenti dell’autostrada.Presenti anche la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità e le attività di competenza. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone.