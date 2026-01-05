Piazza D’armi, sfiorata la rissa: intervento di Polizia e Carabinieri, tre identificati

AVELLINO – Una lite tra un avventore di un locale e tre cittadini extracomunitari che avrebbe registrato oltre a qualche minaccia anche spintoni. Rissa sfiorata, ma tutto rientrato quando sul posto sono giunte due Pattuglie della Volanti di Via Palatucci, che hanno identificato tre dei quattro protagonisti del momento di tensione a pochi passi dal Tribunale per accertare la dinamica e il movente dei fatti. In ausilio al personale di Via Palatucci anche i militari della locale stazione dei Carabinieri. Nessun danno a persone o cose. A quanto pare non ci sarebbe, il condizionale è d’obbligo in attesa della conclusione degli accertamenti. Al momento non ci sarebbe nessuna denuncia.