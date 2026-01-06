2025: il terzo anno più caldo della serie storica di Montevergine

L’anno solare 2025 si colloca sul gradino più basso del podio tra le annate più calde registrate a Montevergine dalla fine dell’Ottocento ad oggi. A renderlo noto è l’Osservatorio Meteorologico di Montevergine, che ha diffuso il bilancio climatico annuale basato sui dati rilevati alla quota di 1280 metri sul livello del mare.

Nel corso del 2025 la temperatura media annua è stata di 10,3°C, un valore superiore di 1,1°C rispetto alla media del trentennio di riferimento 1991-2020. Si tratta del quindicesimo anno consecutivo con anomalia termica positiva e del quarto anno di fila in cui la temperatura media annuale raggiunge o supera la soglia dei 10,0°C. Prima del 2022, un simile valore era stato registrato soltanto in tre occasioni: nel 2000, nel 2012 e nel 2015.

Dal confronto con l’anno precedente emerge che il 2025 è stato 0,8°C più freddo del 2024, che resta comunque l’anno più caldo in assoluto dell’intera serie storica osservata a Montevergine. L’analisi mensile evidenzia come i mesi più anomali siano stati giugno e dicembre, con scarti rispettivamente di +3,8°C e +3,0°C rispetto alla media climatologica. Al contrario, solo maggio (-0,8°C) e ottobre (-1,6°C) hanno fatto registrare temperature inferiori alla norma.

Per quanto riguarda gli estremi termici, la temperatura massima giornaliera più alta del 2025 è stata di 29,3°C, rilevata il 25 luglio, mentre la temperatura minima più bassa, pari a -6,0°C, è stata misurata il 31 dicembre.

L’Osservatorio ha inoltre anticipato che nei prossimi giorni sarà diffuso un bilancio dettagliato sulle precipitazioni, annunciando già che il 2025 risulta essere l’anno più secco degli ultimi otto anni.

Fonte: Osservatorio Meteorologico di Montevergine