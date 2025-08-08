Tik toker in Consiglio Regionale, Calenda: espulsione immediata per Di Fenza e scuse agli elettori

NAPOLI- Uno show a mezzo social ed un’espulsione avvenuta con la stessa modalita’. Il leader di “Azione” Carlo Calenda ha “silurato” ad horas il consigliere regionale Pasquale Di Fenza dal gruppo in Consiglio, dopo le immagini e lo show dei tik toker Rita De Crescenzo e Napolitano Store nel suo ufficio nella sede del Consiglio regionale. “Questo buffone che usa gli uffici del Consiglio Regionale per pantomime indecenti con personaggi improbabili e vaiasse varie- ha scritto sulla sua pagina Calenda- viene espulso da Azione con effetto immediato per comportamenti non compatibili con un incarico istituzionale. Mi scuso con gli elettori”.