Ecco Caronte: week-end di caldo intenso in Irpinia con notti tropicali

L’Irpinia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del caldo intenso. Oggi, sabato 9 agosto, le previsioni annunciano cielo sereno per l’intero arco della giornata, con temperature stazionarie o in lieve ulteriore aumento.
Secondo gli esperti, le massime potranno raggiungere picchi di 35 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 20 gradi, garantendo così serate dal sapore tropicale.
I venti saranno assenti o deboli, con una leggera brezza a mitigare solo parzialmente la sensazione di calore. Si consiglia, soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, di limitare le attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, idratarsi frequentemente e preferire ambienti ombreggiati o climatizzati.
Il caldo torrido proseguirà anche nei prossimi giorni.