Appello dei “104” per Buonopane, Ricominciamo Pd: a che titolo interviene chi non e’ del partito

AVELLINO- “Inattaccabile il documento rispetto alle critiche alla segreteria provinciale ma inaccettabile che a chiedere il confronto all’interno del Partito Democratico siano sedicenti esponenti del “campo largo” che bene farebbero a guardare in casa propria”. E’ quello che ha voluto ribadire in una nota il gruppo ” Ricominciamo Pd” l’ area che fa riferimento alla componente che nell’ambito del Partito Democratica vicina a Franco Iovino, di cui fanno parte anche il segretario organizzativo e Angelo Ianniciello e altri componenti del partito rispetto al documento dei “104” a sostegno del presidente della Provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane: “Il documento, per quanto riguarda le critiche rivolte alla segreteria provinciale, è inattaccabile — “tutto il resto è noia”, direbbe Califano- si legge nella nota- Ciò che infastidisce è che le critiche al PD provinciale provengano anche da sedicenti esponenti del cosiddetto “campo largo”. A loro rivolgiamo una domanda: prima di criticare il PD, potete dirci con quale formazione partitica vi identificate?. Chiedete un confronto all’interno del PD? Bene, ma a quale titolo? Crediamo che ognuno debba prima guardare in casa propria”. E hanno messo bene in evidenza che : “È davvero inaccettabile che soggetti non appartenenti al Partito Democratico, possono contestare o comunque discutere di questioni inerenti al partito. La comunità democratica dovrebbe essere infatti ispirata da principi di appartenenza e contro ogni trasformismo”. E hanno evidenziato come : “Noi, democratici della prima ora, siamo interessati a salvaguardare i valori fondanti del Partito Democratico, che ultimamente sono stati messi seriamente in discussione da querelle che nulla hanno a che vedere con la politica. Al contrario e contestiamo apertamente qualunque forma di personalismo, a qualunque livello. Il partito democratico negli ultimi anni è diventato più appannaggio di tematiche personali che di tematiche della comunità.Vedere il PD trascinato in questa palude è un colpo al cuore per chi in quei valori ha creduto profondamente, sacrificando perfino la propria vita — e quella dei propri familiari. chiediamo che si riprenda una strada di discussione e di partecipazione, che veda tutti i soggetti coinvolti in una discussione ampia e corale.rischiamo infatti in questo modo di rendere il partito appannaggio di pochi”.