Un tiglio per ricordare Sciscio, Aquino: “politica mite, sapeva guardare lontano”

AVELLINO – La memoria di Rita Sciscio, costruttrice di futuro, può essere il seme per una politica con il volto mite ma profetica, capace di guardare a lungo termine. Questo il motivo per cui il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle Antonio Aquino e il Gruppo Territoriale di Avellino hanno scelto di dedicare all’ex assessore la giornata di “Alberi per il Futuro”, l’iniziativa che ogni anno impegna il Movimento nel piantumare un albero per sensibilizzare la comunità verso l’ambiente. Quest’anno c’è di più. Un messaggio che la politica può costruire per il futuro, come ha saputo dimostrare la compianta Rita, e può farlo soprattutto senza alzare la voce, con mitezza e, come ci ha tenuto a sottolineare il consigliere Aquino, con quel tratto di umanità che ha contraddistinto Rita.

C’è tanta emozione intorno all’evento di quest’anno. A Via Manfra per piantare il Tiglio che ricorderà l’architetto e politico cittadino si sono ritrovati tutti quelli che hanno condiviso con Rita un percorso prima umano che politico. A partire da suo marito, Gianni Colucci. Insieme al consigliere comunale Aquino ci sono i rappresentanti del gruppo Territoriale, il commosso ricordo di Sara Spiniello, il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, l’ex consigliere comunale Fernando Picariello, che hanno condiviso l’esperienza al governo della città con Rita. Ci sono i giovani del Movimento, a partire da Matteo Pinchera. C’è anche l’ex senatore Enzo De Luca. Don Mario, che al termine della manifestazione ha anche benedetto il tiglio, ha ricordato che la città ha bisogno di fare memoria di quanti contribuiscono a costituire il futuro. Il consigliere comunale Cinque Stelle Aquino ha voluto spiegare le ragioni per cui questa iniziativa è stata dedicata alla memoria di Rita Sciscio e perché la scelta del tiglio, che non è affatto casuale.

“Alberi per il futuro- ha spiegato Aquino- rappresenta da sempre un momento di promozione della cultura della sostenibilità. Quest’anno in particolare l’evento immaginato anche nel ricordo dell’ex assessore Rita Sciscio. La scelta del tiglio, ragionata con il gruppo territoriale di Avellino, non è casuale: rappresenta una similitudine con una politica, quella del Movimento di Rita, educata, silente, ma profetica, di lungo respiro e di effetto. Così come il tiglio, con i suoi colori, l’intenso profumo e la particolare struttura che sembra stringere in un abbraccio chi giace nelle sue prossimità”.

Aquino ha voluto ricordare durante il momento di preghiera anche un altro rappresentante cittadino che in passato ha occupato i banchi del consiglio comunale nelle fila del Movimento, l’ex consigliere Fabio D’Alessandro. E ha espresso i ringraziamenti ai presenti (il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, il senatore Enzo De Luca, il responsabile del Mattino di Avellino Gianni Colucci, marito di Rita Sciscio) e in particolare all’ufficio Verde pubblico del Comune.