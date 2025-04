Dopo la condanna arriva l’ordine di carcerazione: Castellucci si costituisce in carcere

L’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, si è costituito in carcere dopo la condanna in via definitiva a 6 anni per la strage del 28 luglio 2013 in Irpinia e l’ordine di carcerazione della Procura Generale di Napoli.

Ordine di carcerazione dalla Procura Generale di Napoli anche per il proprietario del bus precipitato, Gennaro Lametta, che si è costituito: «Mi vado a costituire in carcere dove per questa vicenda entro per la seconda volta da innocente. – ha detto – Questa volta però ci vado con tutte le prove a mio favore per cui mi batterò fino alla fine per dimostrare la grave ingiustizia che sto subendo».