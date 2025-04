Un tiglio in memoria di Rita Sciscio, l’iniziativa del Movimento 5 Stelle a Valle

Questa mattina, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, insieme al consigliere comunale Antonio Aquino, ha compiuto un gesto significativo e toccante a Valle, piantando un tiglio in memoria di Rita Sciscio. L’iniziativa rientra nel progetto “Alberi per il futuro”, un’azione che non solo celebra la vita della compianta Rita, ma si impegna anche a promuovere un futuro più verde e sostenibile per la comunità.

La cerimonia, caratterizzata da un’atmosfera di commozione e riflessione, ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori, oltre che del Consigliere regionale Vincenzo Ciampi, dell’Onorevole De Luca e del parroco Don Mario, uniti nel ricordo di Rita e nel desiderio di costruire un ambiente migliore per le generazioni future. Il tiglio, simbolo di forza e resilienza, rappresenta un legame duraturo con la natura e un invito a prendersi cura del nostro pianeta.

L’iniziativa “Alberi per il futuro” si propone di sensibilizzare la comunità sull’importanza della riforestazione e della tutela dell’ambiente, creando spazi verdi che possano contribuire al benessere collettivo. Questo gesto, quindi, non solo rende omaggio a Rita Sciscio, storica attivista del movimento 5 stelle e Assessora all’urbanistica nel 2018, ma rappresenta anche un passo importante verso una comunità più coesa e attenta alle sfide ecologiche del nostro tempo.

In un momento in cui la crisi ambientale è sempre più pressante, atti come quelli di oggi diventano fondamentali per ispirare un cambiamento positivo e duraturo. La piantumazione del tiglio, quindi, non è solo un ricordo, ma una vera e propria dichiarazione d’intenti per un futuro migliore.