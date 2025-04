Angri-Scandone, Coach Iannicelli: “Vitale entrare nei Play-Off”

“Sappiamo che dalla trasferta fino alla fine tutte le partite saranno cruciali, di un peso specifico enorme per ottenere punti importanti con l’obiettivo di qualificarci. L’Angri è una squadra molto forte, con un chiaro riferimento offensivo come Martinez che, viste le sue prestazioni, potrebbe tranquillamente giocare in altre categoria. Oltre lui, ci troveremo comunque ad affrontare una squadra molto intensa, giovane, che che sta giocando veramente bene, con un allenatore molto preparato e che ci ha messo in difficoltà anche all’andata. Quindi dobbiamo farci trovare pronti. Come sempre, in settimana abbiamo lavorato bene; dobbiamo soltanto restare uniti e compatti. Da Angri in poi ci aspettano tre finali, per provare a entrare al meglio nei play-off, che sono un campionato a parte. Sarà per noi vitale”. Così l’assistant Coach Iannicelli, prima del match tra la Pallacanestro Angri e la Scandone Avellino.