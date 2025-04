Forza Italia, D’Agostino: “Entusiasmo anche a Villamaina”

“La nostra avventura congressuale continua a regalarci momenti di straordinaria energia, questa volta con la tappa di Villamaina. Anche ieri la partecipazione è stata notevole: una sala gremita di militanti, che sono il cuore vivo di Forza Italia, e poi tanti amministratori locali, tra cui il Sindaco Nicola Trunfio. Anche in questa occasione, presenti i nostri giovani, sempre più numerosi e pieni di entusiasmo. Vederli essere parte attiva del partito, con nuove idee e voglia di costruire, è la conferma che Forza Italia è il luogo dove le nuove generazioni trovano spazio per crescere e costruire la classe dirigente del domani. Questo è il partito che vogliamo: aperto, dinamico, capace di unire esperienza e innovazione. Il nostro impegno per l’Irpinia e per le aree interne non si ferma. Villamaina, come ogni angolo della nostra terra, merita attenzione, infrastrutture e opportunità. Forza Italia c’è, con i suoi valori di libertà, sviluppo e solidarietà, pronta a lavorare per dare voce e concretezza ai bisogni dei nostri territori. Siamo una squadra che guarda lontano, ma con i piedi ben piantati nella nostra amata Irpinia”. Così il segretario provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D’Agostino.